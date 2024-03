Tenía 22 años cuando su club, Colo Colo, le informó que, junto a Parko Quiroz, Francisco Huerta y René Pinto, iban a ser prestados a Alianza Lima. Era 1988, meses después de que el fútbol peruano se enlutara por la tragedia del Fokker (8-12-1987), y José Letelier recibió de la propia esposa del recordado José Gonzalez Ganoza una de sus camisetas para atajar por el equipo blanquiazul. José, así como sus tres compañeros, se convirtieron en el símbolo de hermandad entre el cuadro íntimo y el ‘Cacique’. Treinta y seis años después, Letelier ha vuelto a la institución victoriana, esta vez como técnico del equipo femenino. Y conversó con Deporte Total sobre su regreso, el club y el debut en la Liga Femenina (este domingo, 3 p.m., frente a Deportivo Municipal).

-Ha sido una pretemporada de casi tres meses. ¿La preparación ha sido la esperada para el inicio de esta Liga Femenina?

Ha sido una pretemporada bastante larga y se puede dividir en dos etapas. La primera era conocer al plantel que estuvo la temporada pasada, evaluar, ver qué era lo más favorable para Alianza y en base a eso armar el plantel para la temporada 2024. Ha sido una pretemporada muy buena, intensa, donde hemos tratado de mostrar la idea de juego, lo que esperamos de cada jugadora, lo que queremos lograr para este año. Creo que hemos subido en los niveles esperados y eso nos tiene bastante satisfechos.

-¿Qué significa para usted volver a Alianza luego de su llegada tras el Fokker?

Si bien es cierto he tenido la posibilidad de venir muchas veces a Perú, a visitar en calidad de turista, también como futbolista y fui invitado por el club también; pero sin duda es muy distinto venir a ser parte de la institución, a hacerme cargo de una propuesta que tiene Alianza en el fútbol femenino. Eso para mí es muy satisfactorio, reencontrarme desde lo interno con Alianza, sentir todo lo que se siente al ser parte de este club.

-¿Cómo le inculca a sus jugadoras ese aliancismo de alguien que, pese a ser extranjero, lo siente como tal?

Alianza es un club muy especial que tiene mucho arraigo en el pueblo. Es parte de la cultura del país y eso se siente cuando uno está en el estadio, lo siente en el hincha o al vestir la camiseta. Eso es algo incomparable. Por lo tanto cada jugadora conoce esas responsabilidades al vestir la camiseta blanquiazul, la importancia de estar en este club y eso se ve en el día a día, en la interna, cuando las jugadoras llegan al camarín y sienten toda esa energía que tiene Alianza Lima. Lo más importante es entender eso para poder estar a la altura del club.

En la fila posterior, el arquero José Letelier. Arrodillados, de izquierda a derecha, el segundo es Francisco Huerta y el cuarto Parko Quiroz. René Pinto no fue titular en este partido. (Archivo de El Comercio)

-¿Qué Alianza veremos en esta temporada? ¿Cuál es el estilo de juego que impondrá?

Lo más importante es que cuando nos toque jugar podamos hacer buenas presentaciones para que el hincha y el club se sientan orgullosos de su equipo. Pero fundamentalmente lo que caracteriza a Alianza es el buen juego asociado, la elaboración, tratar de construir para progresar y estar cerca del arco rival. Trataremos de ser un equipo ordenado que sepa a lo que juega. Lógicamente vamos a buscar desde el primer minuto hacer la diferencia, entendiendo que hay rivales que también tienen su propuesta y eso es respetable. Pero sin duda que Alianza tiene que ser un equipo que vaya en busca siempre de ganar. Y en base a eso estamos trabajando en una idea, una propuesta que espero que se pueda dar en cada partido.

-Señaló que no es fácil traer jugadoras extranjeras al Perú. ¿Cómo convenció a las brasileñas Rafaela Marques y Taisa Asuncao? ¿Qué proyecto deportivo les mostró Alianza Lima?

El fútbol femenino a nivel global ha ido creciendo, por lo que no solo hay una competencia deportiva sino que también existe ahora una complejidad para traer jugadoras por lo económico. El fútbol femenino ya empieza a ser un producto atractivo y en la medida que en más países se vaya desarrollando en ese sentido va a ser mucho más complejo contar con jugadoras extranjeras. Eso es lo que buscamos con Rafaela y Taisa. Hasta el momento estamos muy conformes con lo que han hecho en esta pretemporada. Convencerlas desde el punto de vista de la motivación, de mostrar lo que es Alianza como club, lo que significa para Perú, lo que muestra su hinchada en cada partido, y en base a la propuesta del club y a la propuesta futbolística que presentamos, tratamos de que las jugadoras acepten.

-¿Cree que hoy Alianza Lima Femenino tiene el mejor equipo del Perú?

En mi forma de pensar creo que en los equipos que he estado, tanto como futbolista y ahora como entrenador, nunca he manifestado que tenemos el mejor equipo de fútbol. Creo que el mejor equipo se irá construyendo partido a partido. A veces los resultados acompañan, a veces no. Pero en definitiva el rendimiento que se ve durante el año muestra quién ha sido el mejor equipo del torneo. Por eso antes de iniciar un torneo, pretender manifestar que somos el mejor equipo creo que no es prudente. Sí creo que somos un equipo importante en Perú, creo que Alianza, como club, es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando los primeros lugares y para eso estamos trabajando.

Plantel completo de Alianza Lima Femenino para este 2024. (Foto: Club Alianza Lima)

-¿Qué jugadora le sorprendió más?

Trato de no manifestar mis gustos personales por alguna jugadora en particular. Siento que sí tenemos buenas jugadoras técnicamente, otras que son muy intensas. Cada jugadora aporta lo suyo. En definitiva lo más importante es el colectivo. En base a eso siempre vamos a trabajar. Hay jugadoras jóvenes, con experiencia, tenemos a la goleadora de los torneos anteriores.

-En los últimos años, la Liga Femenina se la repartieron entre Alianza y la ‘U’. ¿Cómo ve al rival? ¿Vio sus partidos?

Universitario es un clásico rival de Alianza. Están siempre postulando al primer lugar. Determinar lo que va a pasar este año no es lo correcto. Es un rival, así como a los otros que también respetamos mucho, pero en definitiva creo que también va a ser un lindo torneo. Esperamos ser animadores de este torneo y cuando enfrentemos a la U, esperemos hacer lo mejor posible. Sabemos la connotación que tiene ese partido, su trascendencia, y nos vamos a preparar en su momento para eso. Y como todos es un gran rival.

-¿Hay presión extra por salir campeones en un año que es el centenario del clásico rival?

Alianza es un equipo que siempre tiene que apuntar a lo más alto. Siempre habrá una exigencia y una presión dada la condición que tiene Alianza como club y en su historial. En el caso particular de lo que suceda con Universitario será una cuestión de ellos.

-¿En el fútbol femenino también existe el sentido de pertenencia? En los últimos años hemos visto jugadoras pasar de Alianza a la ‘U’ y viceversa, por ejemplo

No es fácil, dada las condiciones del fútbol actual, generar una pertenencia en algún club. Hay factores que condicionan eso muchas veces. El profesionalismo ha sido importante en ese sentido, donde jugadoras o jugadores producto de esas situaciones o de buscar mayor competitividad o nuevas expectativas, toman las decisiones de ir a un club u otro. Siempre es importante la identidad que tiene cada jugadora con el club al que defiende. Lógicamente que también hay situaciones que son difíciles de sostener, dada las situaciones que se dan día a día que tiene relación no solo en lo deportivo sino en lo económico, entonces sería lindo que las jugadoras o jugadores tengan ese sentido de pertenencia como era hace muchos años atrás. Pero el fútbol ha ido cambiando, las situaciones son distintas y de alguna manera hay que entenderlo.

-Dirigió casi 13 años en el fútbol femenino de su país. ¿Cómo ve el deporte en el Perú? ¿Qué tan lejos estamos del nivel de las mejores de Sudamérica?

He ido viendo el avance que ha tenido el fútbol femenino en el mundo, lógicamente que hay una brecha bastante importante entre el fútbol sudamericano y el asiático o europeo. Nos llevan bastantes años de ventaja. Con respecto a Sudamérica hemos ido avanzando paso a paso. Hay selecciones que han tenido buenas participaciones en las distintas categorías como Brasil y Colombia. Eso habla también de que en Sudamérica hay muy buenas jugadoras de fútbol. Además hay jugadoras también en los distintos equipos de Europa que son de este continente. El caso particular de Perú, no son muchos los años que llevan de manera más estructurada el fútbol femenino y esto tiene que ir creciendo paulatinamente, no podemos esperar cambios de un día para otro. El crecimiento es lento, tiene que ver mucho también con la sustentabilidad del fútbol femenino de manera autónoma y eso requiere mucho trabajo, estrategias. Requiere también que todos los entes que participan en una actividad tengan la voluntad de generarlo, vale decir clubes, federación, la misma sociedad. Perú aún está en proceso de desarrollo, debemos elevar más la participación de los clubes.