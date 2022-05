Todos sabemos que es el Puma, pero él camina este callejón como un león en la sabana. El callejón conecta la puerta trasera del viejo estadio Lolo Fernández con los bajos de la única tribuna que queda en pie, los tablones prestados de occidente, y aquí, aunque los trabajadores relatan historias de aparecidos o las maderas crujen como si alguien caminara desde la medianoche, el Puma no se inmuta. Es una mañana de diciembre del 2004, dos días después del retiro del futbolista más aplaudido de Universitario de Deportes desde que se retiró Héctor Chumpitaz. El Puma es el Puma José Luis Carranza y aunque no nos conocemos, me ha respondido el teléfono fijo de su departamento de San Isidro con un breve: “Anda al Lolo el martes, comparito, y ahí hablamos todo lo que tú quieras”. Si bien no tengo prueba estadística, sospecho que es la misma forma amable en que Carranza le ha abierto la puerta de su casa a decenas, cientos de jóvenes reporteros cuando han querido entrevistarlo. Fotografiarlo. Conocerlo.

Y este ha sido el caso del periodista Sharles Hernández, que este viernes presenta en Trujillo un esperado libro sobre el capitán campeón de la ‘U’ de los 90, que se llama, como no podía ser de otra forma, “El Puma, el último caudillo crema”.

***

Sharles Hernández es periodista en la Zona Multi Marcas de El Comercio. Nació en Chimbote y ha pasado sus treintaitantos entre redacciones deportivas y las tribunas de los estadios del torneo local. Ni siquiera hay que decirlo -creo- pero es hincha de la ‘U’, no uno que anda con cartelito diciendo que lo es, pero sí alguien que ha optado por la vereda más inteligente: reportear su memoria, escribirla y que eso quede.

El autor y su obra, en el viejo Lolo Fernández de Breña. FOTO: Difusión.

—¿Por qué el Puma? Del que tanto se sabe y tan poco, también.

Porque el Puma para mí es un ídolo. Yo recuerdo que de chico crecí viéndolo con la camiseta de Universitario, dándolo todo por el club con su garra o sus clásicas carretillas. Es un jugador que me marcó. Siempre tuve el deseo de escribir un libro de la U, veía que de Lolo se ha escrito mucho y en una conversación con amigos comenté la idea. Ahí analizando surgió ese deseo de hacer un libro que muestre un poco más de José Luis Carranza, que recuerde su carrera pero también resalte el lado humano, que permita al hincha conocer al amigo, el tipo que estuvo en las malas, esa persona leal, ese chico que salió de abajo y se convirtió en el futbolista con más títulos en el equipo merengue.

—Tú eres un nativo digital y trabajas en una redacción on line. ¿Por qué escribir un libro papel, en tiempos en que ya casi nadie lee?

Porque ese siempre fue un sueño que tenía por cumplir, quería dejar mi nombre plasmado en un libro y más si se trata de un deporte al que le he dedicado gran parte de mi vida. Es una aventura en la que decidí incursionar impulsado por un grupo de amigos y que hasta ahora me ha dado alegrías.

—¿Quiénes son tus referentes para escribir? ¿A quiénes lees?

De chico me gustó Juan Rulfo con “Pedro Páramo”, cuando llegué a las aulas universitarias en la Universidad Nacional de Trujillo uno sentía orgullo pues nuestro máximo referente es César Vallejo. El fútbol me llevó a leer a Juan Villoro, Universitario a apreciar las ediciones de “Crema Mi Gran Amigo”. Además, uno de los autores a los que más admiro es el italiano Federico Moccia y sus historias de amor. He tratado de leer de todo un poco y así ir haciendo mi propio estilo.

Puma Carranza en el Lolo de Breña, dos días después de su retiro en 2004. FOTO: Fernando Fujimoto / GEC

—¿Cómo fue el proceso de reporteo y escritura?

La verdad que estar en un medio periodístico me abrió muchas puertas, me sirvió para conversar con muchos personajes ligados al Puma Carranza, desde un tipo noble como Luis Guadalupe, otros grandes exjugadores como Gustavo Grondona, Roberto Martínez, Balán Gonzáles o Germán Leguía o un dirigente de antaño como Jorge Nicolini. Además, visité la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú y ahí buscar información sobre la carrera del exvolante. Y claro también hubo la posibilidad de ir al archivo del diario. Así descubrí que ver los periódicos de años anteriores es algo que me fascina y que quizás pasaría horas de horas ahí. Finalmente, pude conversar con el protagonista principal de la historia. Luego de ello comencé a escribir el libro.

—¿Qué otras historias del fútbol peruano te parecen interesantes por contar?

Una de las historias del fútbol peruano que me parece interesante para contar es la del subcampeonato de Universitario de 1972. De hecho, he podido investigar un poco de ello visitando la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú y entrevistando a algunos futbolistas que fueron parte de esa campaña. Además, me llama la atención el título de Universitario de 1934 y toda la polémica que se ha generado alrededor. Pienso que en nuestro fútbol hay mucho por contar. Quizás aprovechando el espacio que uno tiene en un medio o tal vez en un libro.





El Puma, el último caudillo crema

Editorial: InfoLECTURA, 2021

Precio: S/ 25.

Presentación: Este viernes 12 en Trujillo en la Casa de la Identidad Regional (7 p.m.), En Lima el 25 de mayo y por último en Arequipa el 27 de este mes.

Presentadores: Carlos Balarezo, Omar Aliaga y Jorge Tume.

Consultas: 933153691 y a @infolectura_trujillo en IG.