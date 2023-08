Universitario de Deportes cayó 2-0 ante ADT en Tarma y eso le valió para perder el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Al respecto, y muy molesto, se pronunció el histórico exjugador crema, Jose ‘Puma’ Carranza, quien dijo que es un “asco” y que “todo está manejado”.

“Después lloran, no cobran, no revisan el VAR. Todo está manejado, no es la primera vez. En el fútbol siempre se ha visto todo esto”, dijo el referente de Universitario.

Además, remarcó que su crítica no solo se da porque el club crema sea el perjudicado pues, según su apreciación, es un tema que viene de varios años atrás.

“Todo esto molesta, fastidia e incomoda. No solo a Universitario, sino a todos”, puntualizó.

“El fútbol está digitado. Todos lo sabemos. Uno puede romperse el alma, ser el mejor, pero siempre habrán irregularidades en el fútbol”, agregó.

Como se recuerda, desde el club crema alzaron su voz de protesta por los goles anulados a Alex Valera y José Rivera, y se criticó la actuación del juez principal Joel Alarcón y los integrantes del VAR.