En las últimas horas se maneja la información de que Miguel Trauco, ex Universitario de Deportes, sería el nuevo refuerzo de Alianza Lima, de cara a la Liga 1 Te Apuesto, y la primera fase de la Copa Libertadores.

LEE TAMBIÉN: Jorge Luna es nuevo propietario del club Domingo Dianderas de Chincha

Al respecto, el ídolo crema, José ‘Puma’ Carranza, se refirió a esta posibilidad y no ocultó su incomodidad de confirmarse la noticia.

“Me incomoda un poco porque siempre ha sido un gran jugador, para mí, un crack. Puede jugar de volante, de ‘10′ porque tiene esa calidad, tiene buena pegada, entonces, ¿qué más puedo decir?”, dijo en el programa ‘La Interna’.

“Cada uno lo toma de forma profesional. Yo, por ejemplo, si la ‘U’ me da la oportunidad de irme y si no me quiere, soy un trabajador y respeto”, añadió el ‘Puma’.

En esa línea, citó algunos ejemplos de jugadores que pasaron al clásico rival en nuestro campeonato.

“Ciurlizza creo que tuvo un problema con la dirigencia y por eso se fue, ahí también se fue Esidio, pero uno respeta Me he quedado así, impresionado porque vi que habían equipos como Cienciano u otros. Es un caso como han pasado Jairo Concha, Ciurlizza”, dijo Carranza.

Lo cierto es que, hasta el momento, no hay información oficial sobre la llegada de Trauco a Alianza Lima.