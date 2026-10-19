José Rivera explica su insólito gol fallado ante Alianza Atlético. (Foto: Captura de X / @L1MAX_)
José Rivera explica su insólito gol fallado ante Alianza Atlético. (Foto: Captura de X / @L1MAX_)
Por Redacción EC

José ‘Tunche’ Rivera fue uno de los protagonistas de la goleada de Universitario por 4-1 ante Alianza Atlético, aunque no precisamente por una anotación. El delantero crema desperdició una ocasión inmejorable para marcar en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Mansiche de Trujillo. Tras el partido, explicó lo sucedido y reconoció que su instinto de goleador influyó en la decisión.

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