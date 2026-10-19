José ‘Tunche’ Rivera fue uno de los protagonistas de la goleada de Universitario por 4-1 ante Alianza Atlético, aunque no precisamente por una anotación. El delantero crema desperdició una ocasión inmejorable para marcar en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Mansiche de Trujillo. Tras el partido, explicó lo sucedido y reconoció que su instinto de goleador influyó en la decisión.

“Venía con toda la velocidad, con toda el ansia de poder meter el gol. Lástima que me dio un bote, quise controlarla y se me fue” , declaró Rivera ante los medios. El atacante intentó controlar el balón cuando tenía el arco a disposición, pero la pelota se le alejó y terminó perdiendo una oportunidad que parecía destinada a convertirse en el quinto tanto de los merengues.

La jugada también generó comentarios porque tenía a un compañero libre a su costado, con la posibilidad de recibir un pase para definir. El propio ‘Tunche’ reconoció que pudo tomar otra decisión, aunque explicó cómo suele actuar un delantero en ese tipo de situaciones.

“Estaba Pierito (Piero Quispe) también en mi costado, como lo dije, y a veces los nueve somos así, ¿no? Un poco egoístas por buscar el gol, pero lastimosamente se me fue larga y ya no pude agarrar”, admitió.

Lejos de evitar el tema, Rivera contó que quiso revisar la acción después del encuentro. “Soy el primero que quise ver la jugada y obviamente era como lo había sentido también dentro del campo”, señaló.

El atacante lamentó que la oportunidad terminara de esa manera y dejó una reflexión sobre los momentos difíciles que puede atravesar un futbolista: “El fútbol es así, a veces es muy ingrato, por más que hagas las cosas bien, no se te da, pero hay que seguir intentándolo nada más”.

Más allá de su error, el delantero destacó la importancia de la victoria crema y el aporte de los futbolistas que no siempre tienen continuidad en el equipo titular. Rivera consideró que la competencia interna es positiva para Universitario en una etapa decisiva de la temporada.

“Hay varios jugadores que están afuera, que se están quedando afuera, pero son muy buenos todos y creo que cada uno lo está aprovechando muy bien cuando les toca, y eso es muy bueno”, sostuvo.

Universitario consiguió tres puntos importantes en Trujillo y mantiene la mirada puesta en el tramo final del campeonato. Para Rivera, no hay espacio para la relajación en las jornadas que restan.

“Todos los partidos son finales y hay que darle con todo” , afirmó. El ‘Tunche’ se quedó con la espina de una ocasión que pudo terminar en gol, pero su mensaje fue claro: pasar la página y seguir buscando la próxima oportunidad.