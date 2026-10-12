José Soto está de vuelta en la Liga 1. El exfutbolista de Alianza Lima fue anunciado como nuevo entrenador de CD Moquegua, equipo que atraviesa un momento complicado en la Liga 1 2026 y lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano. Su principal objetivo será cambiar la dinámica de un plantel que necesita sumar puntos en la recta final del Torneo Clausura.

El club oficializó su llegada a través de un comunicado en el que confirmó que asumirá la dirección técnica del primer equipo. “El Club Deportivo Moquegua informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que el profesor José Soto asume la dirección técnica de nuestro primer equipo” , señaló la institución al presentar al entrenador, que tendrá el reto de revertir la situación deportiva.

La llegada de Soto se produce tras la salida de Jaime Serna, quien dejó el cargo luego de seis derrotas consecutivas. La caída por 2-0 ante Cienciano terminó por cerrar su ciclo al frente del conjunto moqueguano, al que había acompañado durante un proceso de casi tres años, incluido el histórico ascenso a la Liga 1 conseguido en 2025.

Soto, recordado por su trayectoria como defensor y su vínculo con Alianza Lima, afrontará ahora una nueva etapa desde el banquillo. Su experiencia como entrenador en el fútbol peruano será importante para intentar recuperar la confianza del equipo y encontrar respuestas en un tramo decisivo del campeonato.

El panorama no es sencillo para CD Moquegua, que necesita mejorar sus resultados para alejarse de los últimos puestos de la tabla acumulada. El nuevo técnico tendrá poco margen de error: cada partido será determinante en la pelea por la permanencia. Su regreso a la Liga 1 llega, así, acompañado de una misión urgente: evitar que el club pierda la categoría en su primera temporada en la élite.