José Soto dirigirá a CD Moquegua. (Foto: Instagram / @josepepesoto3of)
José Soto dirigirá a CD Moquegua. (Foto: Instagram / @josepepesoto3of)
Por Redacción EC

José Soto está de vuelta en la Liga 1. El exfutbolista de Alianza Lima fue anunciado como nuevo entrenador de CD Moquegua, equipo que atraviesa un momento complicado en la Liga 1 2026 y lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano. Su principal objetivo será cambiar la dinámica de un plantel que necesita sumar puntos en la recta final del Torneo Clausura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.