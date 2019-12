El plan 2020 ya está en marcha en Alianza Lima. Y en ese sentido, el club aseguró el fichaje de Josepmir Ballón, quien se convirtió en el primer refuerzo oficial. Sobre su llegada, el mediocampista se refirió para el canal de la institución.

“Me siento contento de haber podido llegar y estoy esperando con ansias el inicio de la pretemporada. Mi objetivo es encajar en el equipo y sumar desde donde me toque. Lo que necesita el equipo es que todos sumemos para conseguir el campeonato”, sostuvo el jugador en Alianza Lima TV.

“Voy a dar todo, prometo mucho trabajo y sacrificio, y voy a luchar por los objetivos del equipo”, indicó Ballón, quien sumó 1816 minutos en 24 partidos con Universidad de Concepción. Su último encuentro oficial fue en octubre ante Unión Española, antes del estallido de los conflictos sociales en Chile.

Las primeras sensaciones de Josepmir Ballón tras su fichaje por Alianza Lima

“La primera mitad del año fue buena y ello me ayudó a regresar a la selección. La segunda mitad de año fue complicado por muchas cosas que no me ayudaron a tener la misma continuidad, pero así es el fútbol”, comentó.

Alianza Lima disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, torneo que sedujo a Josepmir Ballón para concretar su regreso al fútbol peruano y no perder la continuidad deseada, con el fin de permanecer en el radar de Ricardo Gareca para la selección peruana.

Alianza Lima necesita refuerzos en la volante ante la posible salida de Wilder Cartagena. La versatilidad que ha demostrado Ballón en la mitad de la cancha habría terminado de convencer al entrenador Pablo Bengoechea para contar con él.