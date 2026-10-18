Por Redacción EC

Sport Boys cayó por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el encuentro, Jostin Alarcón, capitán del cuadro rosado, expresó su molestia por el resultado y cuestionó duramente la actuación del árbitro Jordi Espinoza, especialmente por una acción que terminó en el primer tanto del conjunto local.

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