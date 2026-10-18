Sport Boys cayó por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el encuentro, Jostin Alarcón, capitán del cuadro rosado, expresó su molestia por el resultado y cuestionó duramente la actuación del árbitro Jordi Espinoza, especialmente por una acción que terminó en el primer tanto del conjunto local.

El futbolista peruano consideró que el juez perjudicó a su equipo con sus decisiones y defendió a Gustavo Dulanto, conocido como ‘Pocho’, al asegurar que no cometió infracción en la jugada discutida.

“Me parece injusto, el árbitro inclinó mucho la cancha para ellos. Es un árbitro FIFA, los simples toques no son foul, en ningún lado. El primer gol no es foul. ‘Pocho’ salta, si el otro mide 1.50, ¿cómo va a ser foul? ¿Cómo quieren que salte, con los brazos atrás?”, declaró Alarcón a L1 MAX.

Jostin Alarcón cuestiona las decisiones arbitrales

El capitán de Sport Boys insistió en que las faltas sancionadas durante el encuentro condicionaron el desarrollo del partido y dificultaron el desempeño del equipo chalaco. Además, explicó que, desde su perspectiva, el contacto entre Dulanto y el rival se produjo en una disputa aérea.

“Es imposible jugar al fútbol, que todas las faltas le cobren para ellos, siempre vamos a estar mal. ‘Pocho’ salta y el otro mide 1.50, cómo va a ser que no lo choque, si es más alto. Así salte, el brazo le va a caer en la cabeza del otro”, agregó el jugador.

Alarcón también reiteró su disconformidad con el desempeño de Jordi Espinoza y afirmó que no era la primera vez que, a su juicio, Sport Boys resultaba perjudicado por decisiones arbitrales.

“Es un árbitro FIFA, no se ve eso. Eso no puede ser falta, todas las cobraban para ellos, es injusto. También debemos mejorar muchas cosas, pero es parte del fútbol, pero vamos a seguir creciendo. Se equivocó hoy día y varias veces nos ha perjudicado, qué podemos hacer”, concluyó.