Juan Carlos Oblitas, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ofreció el miércoles una conferencia de prensa en la que habló, entre otros temas, del presente complicado de la selección peruana en las Eliminatorias para el Mundial 2026, y de la situación del entrenador Juan Reynoso.

Una de las preguntas que se le hizo al directivo tuvo que ver con lo que indicó hace unos días el exentrenador de la Bicolor Ricardo Gareca, quien, durante una conferencia privada ofrecida en Lima, ratificó lo que piensa del futbolista peruano y dijo que es “mentira” decir que éstos no corren y que, además, “están a la altura de las mejores ligas”.

Lo dicho por el ‘Tigre’ generó controversia ya que sus declaraciones se dieron después de la derrota de Perú ante Argentina por las Eliminatorias en Lima, y luego de que el técnico Juan Reynoso indicara que los futbolistas convocados del torneo local no están para jugar ni 60 minutos.

“Tengo entendido que Ricardo tiene compromisos comerciales con determinadas empresas. Lógicamente, cuando se firman estos compromisos, la firma es con antelación y las fechas las ponen las empresas que lo contratan”, indicó Oblitas.

“Lo que declaró Ricardo (Gareca) en esa conferencia privada es algo que siempre él ha dicho. A mi no me causó sorpresa. Lo que sí creo es que fueron dichas en un momento inoportuno, que parecieron desafortunadas por la cercanía que habíamos tenido del partido contra Argentina y por las declaraciones de Juan. Espero, conozco a Ricardo, que no haya sido su intención. Eso lo conversé con Juan (Reynoso) y eso es todo lo que creo que ha sucedido”, añadió.