Sporting Cristal sorprendió a su hinchada al anunciar la incorporación del lateral derecho argentino Juan Cruz González como nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026. El club celeste oficializó al defensor de 29 años como parte de su planificación deportiva para fortalecer la zona de la banda derecha, una posición que el comando técnico consideró prioritaria tras los análisis de la campaña anterior.

González llega procedente de Chacarita Juniors, equipo de la Primera Nacional de Argentina, donde se consolidó como uno de los laterales más regulares del ascenso argentino en las últimas temporadas. Con 1.71 metros de estatura, el futbolista combina rapidez en el repliegue con proyección ofensiva, aportando dinamismo tanto en defensa como en ataque, características alineadas con la idea futbolística que busca implementar el entrenador Paulo Autuori en el equipo rimense.

Formado en las divisiones menores de Chacarita, González debutó profesionalmente en 2017 y acumula más de 120 partidos oficiales en su carrera, además de experiencias en clubes como Central Córdoba de Santiago del Estero, donde tuvo la oportunidad de competir en la Primera División argentina. Su trayectoria y constancia en el campo fueron factores clave para que Sporting Cristal decidiera apostar por su fichaje para reforzar la competencia interna dentro del plantel.

El club confirmó que la llegada del defensor fue anunciada a través de sus canales oficiales, resaltando la importancia de contar con un lateral con recorrido y fiabilidad en ambas fases del juego. Con este fichaje, Sporting Cristal continúa dando pasos en la construcción de un equipo más competitivo de cara a los desafíos de la Liga 1 y la próxima Copa Libertadores 2026, en la que aspira a ser protagonista desde las primeras fases del torneo continental.