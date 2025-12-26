Sporting Cristal ilusiona a su hinchada para la próxima temporada con refuerzos que prometen dar la talla. Juan Cruz González es una de las novedades en la banda derecha.
MIRAR | Rabanal, el cuarto entrenador europeo en Ate y tres historias de sus antecesores Berger, Greenwell y Brzic que hoy serían imposibles
El lateral argentino llegó a Perú y brindó sus primeras declaraciones como jugador ‘celeste’.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“No siento ninguna presión. Vengo a aportar, darle lo mejor a mis compañeros y al equipo”, mencionó al ser abordado por la prensa.
“Mucha (ilusión) porque todo jugador quiere participar en una copa internacional, tanto Sudamericana o Libertadores. Venimos preparados para poder entrar a fase de grupos”, añadió.
Además, se animó a mencionar sus principales características y forma de juego.
“Se van a encontrar a un jugador con demasiada entrega, predispuesto a correr y sobre todo a atacar, que es lo que andaba buscando el club: un lateral con ataque”, finalizó.
Contenido sugerido
Contenido GEC