El exjugador de Universitario, Juan Diego Gutierrez, no renovará contrato con Oriente Petrolero de Bolivia, debido a la incertidumbre que se vive en ese país a raíz de la propagación del coronavirus, lo que causó que el certamen local se paralice sin fecha probable de retorno.

En el equipo del altiplano decidieron conveniente no seguir ligados, puesto a que no se sabe si se suspenderá o no el campeonato. Con ello, el deportista nacional quedará libre a partir del 31 de mayo, buscando retornar lo más pronto posible al país para cumplir con la cuarentena.

“Comunicamos a todos los socios e hinchas de nuestro club, que el jugador Juan Diego Gutierrez se despide de nuestra institución al haberse cumplido su contrato. El directorio en nombre de todo el pueblo orientista le desea el mejor de los éxitos en su carrera deportiva y un feliz retorno a su país de origen en cuanto las autoridades lo permitan”, sostuvo el comunicado de Oriente Petrolero sobre el exjugador de Universitario.

Universitario está envuelto en un nuevo tema de sanciones por incumplimientos de pagos

Universitario fue sancionado por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol por incumplimientos de algunas obligaciones, los mismos que pusieron en riesgo los puntos que ganaron en el Torneo Apertura, ocasionando una acción inmediata de la actual administración del equipo estudiantil.

Ello hizo que se emita un comunicado, en el que se confirmó que los pagos ya fueron realizados, lo que evitaría que el elenco merengue pierda puntos y vuelva ser multado económicamente por la mencionada Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

