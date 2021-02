Juan José Luque: “No diré que Herrera es un mentiroso, pero la verdad es que él nos pidió jugar en Argentina”

En la tarde del miércoles, Emanuel Herrera disparó contra la dirigencia de Sporting Cristal. El exjugador celeste afirmó sentirse “dolido” por un supuesto maltrato en su salida del vigente campeón de la Liga 1: según el ariete, ningún dirigente lo llamó para renovar. Esta mañana, Juan José Luque, director general del club del Rímac, contrastó la versión del delantero, afirmando que fue “él quien pidió jugar en Argentina”.

Emanuel Herrera alborotó el clima de Sporting Cristal con unas declaraciones que brindó al programa ‘Las Voces del Fútbol’: “Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”.

Luego añadió lo siguiente: “No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”.

Emanuel Herrera señaló que quiso continuar en Sporting Cristal

Ante ello, Juan José Luque, director general de Sporting Cristal, en diálogo con RPP dijo lo siguiente: “En todo momento la salida de Emanuel Herrera ha sido a petición del jugador, siendo muy insistente y tajante respecto a que allá vivía su familia. Es lo que habló conmigo en directo y por escrito, también con el profesor Mosquera”.

Asimismo, indicó: “No voy a tratar a nadie de mentiroso y es mi intención. Lo que digo es que Emanuel tenía la posición de que necesitaba volver a su país y que le ayudaramos en ello”.

Por último, Luque acotó: “Nosotros, sabiendo el nivel de jugador que es Emanuel, pensábamos en presentarle una propuesta para las siguientes temporadas. Sporting Cristal cumple sus contratos y esa era nuestra intención”.

