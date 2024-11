Cusco FC visitará este domingo 3 de noviembre a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por la última jornada de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Juan Manuel Tévez, delantero del elenco cusqueño habló con Liga 1 Max para dar detalles de lo que planean hacer en su visita a Matute.

“Se puso en duda nuestro rendimiento, se hablaron tantas pavadas. Nosotros vamos a ir a la cancha de Alianza Lima a ganar, no vamos a ir buscar un empate o tirarnos atrás”, expresó Tévez.

Luego, se refirió sobre el caso de apuestas dentro de los futbolistas. “Por Instagram me han escrito preguntándome si yo me prendí en el evento del fin de semana y la verdad que eso no me interesa porque mi sueño fue ser un jugador de fútbol, no un apostador.”

Posteriormente, habló sobre su extensión de contrato con el equipo imperial. “El tema de la renovación con Cusco ya está encaminada.” “Me sondearon de otros clubes, hasta del extranjero.”

Finalmente, se animó a demostrar su admiración por Paolo Guerrero. “Es un delantero que siempre me gustó. Paolo tiene mucha paciencia con la pelota y la aguanta muy bien. Ahora no está en la plenitud de antes, pero a mí me gustaba cuando arrancaba.”