Juan Manuel Vargas es uno de los referentes de Universitario de Deportes, llamado, por su experiencia y recorrido internacional, a ser uno de los hombres importantes para sacar al conjunto crema del fondo de la tabla acumulada. Sin embargo, el 'Loco' ha sido noticia más por su estado físico que por su rendimiento. Esta vez, el ex Betis lanzó una curiosa frase para responder a las críticas por su apariencia.

El volante de Universitario de Deportes se mostró desafiante y divertido para hablar de su estado físico."No sé de que hablan, de los kilos de más, me gustaría venir calato y que me pesen, pero hay damas presentes", señaló el jugador de 34 años, que aseguró siempre entregarse al máximo por su club.

"Es fácil sentarse en un escritorio y escribir, pero les aseguro que cuando yo juego siempre trato de dar lo mejor", agregó.

Juan Manuel Vargas siguió con el tema y señaló que "me siento tranquilo" porque "a mi mujer le gusto". Pero más allá de las bromas, el volante de Universitario de Deportes señaló que "ya no soy el muchachito de 22 años que pesaba 88 kilos".

"He ido donde muchos nutricionistas -señaló Juan Manuel Vargas- y el organismo cambia. Yo me veo al espejo y me siento bonito y rico", sentenció.