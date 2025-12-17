Juan Pablo Goicochea, delantero peruano de 20 años que actualmente juega en el Platense de Argentina, sorprendió al revelar detalles inéditos de su vinculación con el fútbol peruano en una reciente entrevista televisiva. El atacante admitió que durante su infancia fue hincha de Universitario de Deportes, algo que hasta ahora no había hecho público. “Toda mi familia es de la ‘U’. Desde chibolo mi papá estaba con mi abuelo y me hicieron ser hincha de la ‘U’. Iba al Estadio Monumental y todo, tengo mi camiseta de la ‘U’”, contó Goicochea, resaltando el papel de su entorno familiar en esos primeros años.

Sin embargo, su trayectoria futbolística lo llevó por otro camino. Tras formarse en las divisiones menores de Alianza Lima, Goicochea explicó que su relación afectiva con los blanquiazules se intensificó y transformó su sentimiento inicial. En sus palabras, el paso por Alianza Lima hizo que “empezara a sentir la camiseta”, asistiera al estadio con regularidad, sumara goles y llegara incluso a besar el escudo, hasta convertirse hoy en día en un hincha confeso del club íntimo.

La revelación no estuvo exenta de curiosidades para los seguidores del fútbol peruano, dado el fuerte clásico que existe entre Universitario y Alianza Lima. Goicochea destacó que su cambio de identificación no fue una traición, sino una consecuencia natural de su desarrollo profesional en La Victoria. “Por eso hoy por hoy te digo que soy hincha de Alianza Lima. Me terminé cambiando, por decirlo así, porque llegué a sentir la camiseta”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre si consideraría jugar alguna vez en Universitario, el delantero fue claro al señalar que eso sería un tema estrictamente profesional. Aunque reconoció con sinceridad su pasado como simpatizante crema, Goicochea subrayó que su presente y sus afectos están ligados a Alianza Lima, club al que hoy “muere por apoyar”