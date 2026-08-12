Juan Pablo Goicochea será nuevo delantero de Juan Pablo II para el Clausura.
Juan Pablo Goicochea será nuevo delantero de Juan Pablo II para el Clausura.
Por Redacción EC

Juan Pablo Goicochea volverá al fútbol peruano. El delantero nacional, de 21 años, es nuevo refuerzo de Juan Pablo II para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1, luego de un acuerdo entre Platense de Argentina, club dueño de su pase, Defensor Sporting de Uruguay y la institución peruana.

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