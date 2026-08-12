Juan Pablo Goicochea volverá al fútbol peruano. El delantero nacional, de 21 años, es nuevo refuerzo de Juan Pablo II para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1, luego de un acuerdo entre Platense de Argentina, club dueño de su pase, Defensor Sporting de Uruguay y la institución peruana.

Goicochea regresará al país después de dos años y medio en el extranjero. El atacante formado en Alianza Lima había dejado el fútbol peruano para continuar su carrera en Argentina y posteriormente pasó a Defensor Sporting, donde llegó a inicios de 2026 en condición de préstamo por una temporada.

Ahora, el delantero cambiará nuevamente de camiseta y llegará a Juan Pablo II bajo la misma modalidad de cesión. El préstamo será exclusivamente por el Torneo Clausura, en una operación que busca darle los minutos que necesita para recuperar protagonismo y continuar con su desarrollo profesional. El ‘9′ se encontrará con sus nuevos compañeros en el Cusco para el duelo de este viernes ante Cusco FC.

Goicochea jugó a préstamo en Defensor Sporting desde febrero de este año. (Foto: Defensor Sporting)

La decisión también responde a los planes de Platense. Fuentes cercanas al club argentino señalaron que existe la intención de que Goicochea tenga continuidad durante este semestre para que pueda regresar en 2027 con mayor experiencia y madurez futbolística. El atacante mantiene contrato con el conjunto argentino hasta finales de 2027.

El peruano llega a Juan Pablo II después de una primera mitad de temporada en Uruguay en la que no consiguió consolidarse completamente. De acuerdo con sus registros de 2026, disputó 184 minutos en el Apertura uruguayo con Defensor Sporting.

Juan Pablo Goicochea es nuevo refuerzo de Juan Pablo II procedente de Defensor Sporting, club donde estaba a préstamo desde febrero de este año. El delantero de 21 años tiene contrato con Platense por todo el 2027, por lo que llega al norte para el Clausura.@dt_elcomercio pic.twitter.com/gC6wug0DU9 — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) August 12, 2026

Así, Goicochea tendrá ahora una nueva oportunidad en la Liga 1, un torneo que conoce y en el que buscará recuperar la continuidad que tuvo como joven promesa. Su regreso también le permitirá estar nuevamente cerca del radar de la selección peruana, luego de haber sido considerado por Mano Menezes durante el año.

Para Juan Pablo II, la llegada del atacante representa una incorporación importante para afrontar el segundo semestre de la temporada. Para Goicochea, en cambio, será una etapa clave: volver al país, sumar minutos y demostrar que está listo para regresar a Platense en 2027 con otra versión de sí mismo.

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