Juan Pablo Goicochea explicó las razones que lo llevaron a regresar al fútbol peruano y aceptar el reto de jugar por Juan Pablo II. El delantero de 21 años dejó Defensor Sporting de Uruguay, donde no tenía la continuidad esperada, para volver a la Liga 1 y buscar recuperar protagonismo.

El atacante, que dejó Alianza Lima a finales de 2023, fue anunciado como nuevo refuerzo del cuadro ‘papal’ y apenas dos días después tuvo sus primeros minutos. Goicochea ingresó para disputar todo el segundo tiempo en la derrota por 2-0 ante Cusco FC, en una complicada visita marcada por la altura.

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Goicochea explicó por qué decidió volver a la Liga 1

El delantero fue claro al referirse al principal motivo que influyó en su decisión de dejar el fútbol uruguayo. La falta de minutos terminó siendo determinante para buscar una nueva oportunidad en Perú.

“Yo quería jugar, en Defensor no estaba teniendo mucha continuidad, entonces por eso pasó la decisión. Quiero conseguir títulos con Juan Pablo, meter goles y tener continuidad”, precisó Goicochea.

Su llegada a Juan Pablo II representa así una nueva oportunidad para recuperar regularidad y demostrar nuevamente las condiciones que lo llevaron a destacar en Alianza Lima durante sus primeros años como profesional.

Juan Pablo Goicochea. Foto: FPF

Así fue el debut de Juan Pablo Goicochea

El estreno del atacante se produjo pocos días después de su presentación. Goicochea ingresó en el segundo tiempo frente a Cusco FC, aunque no pudo evitar la derrota de su nuevo equipo por 2-0.

El futbolista reconoció que jugar en la altura fue un desafío importante, especialmente durante sus primeros minutos en el campo.

“Entré con ganas. Aquí es una plaza complicada por la altura, en lo personal me sentí ahogado al principio, creo que es lo normal, y ahora toca seguir trabajando para el próximo partido”, señaló el seleccionado peruano.

Goicochea habló del próximo duelo ante Alianza Lima

El regreso al fútbol peruano también tendrá un capítulo especial para Goicochea, ya que próximamente deberá enfrentar a Alianza Lima, club en el que se formó y donde logró llamar la atención antes de continuar su carrera en el extranjero.

Consultado por ese encuentro, el atacante reconoció el vínculo que mantiene con la institución blanquiazul, aunque dejó claro que afrontará el partido con profesionalismo.

“Va a ser un desafío lindo, quien no quiere jugar contra Alianza, le tengo un cariño especial, pero me considero un profesional, siempre pienso en la selección, sí se han comunicado conmigo”, declaró para el programa ‘Hablemos de MAX’, de L1 MAX.

✅ EN VIVO Juan Pablo Goicochea, jugador Juan Pablo II



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