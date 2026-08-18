Goicochea vuelve a la Liga 1 con un objetivo claro y ya piensa en su duelo ante Alianza Lima. Foto: Instagram
Goicochea vuelve a la Liga 1 con un objetivo claro y ya piensa en su duelo ante Alianza Lima. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Juan Pablo Goicochea explicó las razones que lo llevaron a regresar al fútbol peruano y aceptar el reto de jugar por Juan Pablo II. El delantero de 21 años dejó Defensor Sporting de Uruguay, donde no tenía la continuidad esperada, para volver a la Liga 1 y buscar recuperar protagonismo.

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