Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú también tendrá un momento especial relacionado con el fútbol. Juan Pablo II College, equipo de Chongoyape que actualmente compite en el fútbol peruano, prepara un regalo especial para el Sumo Pontífice durante su llegada a Chiclayo: una camiseta conmemorativa de la institución.

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