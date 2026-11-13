La visita del papa León XIV al Perú también tendrá un momento especial relacionado con el fútbol. Juan Pablo II College, equipo de Chongoyape que actualmente compite en el fútbol peruano, prepara un regalo especial para el Sumo Pontífice durante su llegada a Chiclayo: una camiseta conmemorativa de la institución.

La indumentaria fue diseñada especialmente para esta ocasión y tiene una conexión con la identidad religiosa del club. La camiseta utiliza los colores blanco y dorado e incorpora frases y detalles que evocan al pontífice, sin utilizar directamente su imagen.

¿Por qué Juan Pablo II tiene un vínculo especial con el papa León XIV?

El club lleva el nombre de Juan Pablo II, pero su conexión con la visita del actual pontífice también está relacionada con la historia de Chiclayo. Robert Prevost desarrolló durante ocho años su labor pastoral como obispo de esta diócesis, entre 2015 y 2023, antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica.

Por ello, la llegada de León XIV representa un acontecimiento especial para la institución y para los habitantes de Lambayeque, que esperan reencontrarse con quien consideran parte de su comunidad.