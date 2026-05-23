Resumen

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El club de Chongoyape no tardó en pronunciarse tras la acusación de Melgar sobre la labor del arbitraje en el empate 1 a 1 de este sábado 23 de mayo.
El club de Chongoyape no tardó en pronunciarse tras la acusación de Melgar sobre la labor del arbitraje en el empate 1 a 1 de este sábado 23 de mayo.
Por Redacción EC

Tensión en la Liga 1. Juan Pablo II publicó un comunicado en donde responde de forma severa la acusación de Melgar sobre la labor del arbitraje en el duelo que quedó empatado 1 a 1 por el Torneo Apertura.

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