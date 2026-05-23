Tensión en la Liga 1. Juan Pablo II publicó un comunicado en donde responde de forma severa la acusación de Melgar sobre la labor del arbitraje en el duelo que quedó empatado 1 a 1 por el Torneo Apertura.

El club ‘Dominó’ expresó su ‘disconformidad’ con las decisiones que se tomaron durante el duelo, y exigió que los audios del VAR se publiquen lo antes posible.

Ante esto, Juan Pablo II no demoró en pronunciarse y publicó un comunicado en el que califica la acusación de Melgar como “tendencioso, carente de sustento y malintencionado”.

Asimismo, señala que estas “declaraciones mezquinas y ofensivas” responden a la necesidad de desviar la atención ante la irregularidad del conjunto arequipeño.

Por último, también le solicitó a la CONAR la publicación de los audios VAR para que el público “saque sus propias conclusiones”.