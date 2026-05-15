Este sábado 16 de mayo, Alianza Atlético se enfrenta a Juan Pablo II por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Complejo Deportivo Juan Pablo II. Sigue el encuentro y cómo ambos equipos lo dejarán todo en la cancha intentando sumar puntos para el torneo. Conoce detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Alianza Atlético por la fecha 15 del Torneo Apertura?

El partido Juan Pablo II vs Alianza Atlético está programado para el sábado 16 de mayo en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético y Juan Pablo II por la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Alianza Atlético por la fecha 15 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:15 hrs

Venezuela: 16:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026