Este sábado 24 de enero, Alianza Altético de Sullana se enfrentará a Juan Pablo II en un partido amistoso por la denominada “Tarde Amarilla”. Este encuentro se realizará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II a las 2:00 p.m. El amistoso servirá como una exigente prueba para el equipo amarillo que viene reforzado con varios jugadores experimentados, de los cuales destaca Christian Cueva. La transmisión del evento irá en exclusiva por la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato local.

