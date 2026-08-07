Juan Pablo II y Atlético Grau se medirán este sábado 8 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan a esta nueva jornada con el propósito de sumar puntos y posicionarse en el torneo peruano. Revisa en la siguiente nota todos los detalles para seguir la emisión: horario, señal tv y online y más del duelo de la liga profesional de fútbol peruano.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Atlético Grau por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

El partido Juan Pablo II vs Atlético Grau por la cuarta fecha del Torneo Clausura se jugará este sábado 8 de agosto en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Atlético Grau vs Juan Pablo II en vivo: hora y dónde ver el Torneo Clausura | Foto: Liga 1

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 03:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 04:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 05:30 p.m.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Atlético Grau EN VIVO por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido de Juan Pablo II vs Atlético Grau por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.