Este domingo 9 de agosto a las 3:30 p.m. (hora peruana), Juan Pablo II jugará con Binacional por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio de Complejo deportivo de Juan Pablo. Al momento, Binacional ha sumado una victoria y una derrota en la dos últimas fechas, mientras Juan Pablo II acumula una derrota y un empate. Ambos equipos buscarán llevarse los puntos de este encuentro para no quedar relegados al fondo de la tabla. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.