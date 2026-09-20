Este domingo 20 de septiembre, Juan Pablo II vs CD Moquegua se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Los equipos buscarán sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. No te pierdas este encuentro de la liga profesional de fútbol peruano. Consulta el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs CD Moquegua EN VIVO?

El partido Juan Pablo II vs CD Moquegua por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 20 de septiembre en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs CD Moquegua EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Juan Pablo II vs CD Moquegua EN VIVO?

La transmisión del partido de Juan Pablo II vs CD Moquegua por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.