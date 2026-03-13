Sigue los partidos por la fecha 7 del Torneo Apertura. Juan Pablo II vs Chankas se miden EN VIVO este sábado desde el Complejo Deportivo Juan Pablo II por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

Los Chankas, ubicados en el segundo lugar con 14 puntos, llegan a este partido tras haber derrotado 3-1 a Universitario de Deportes en Andahuaylas. Por su parte, Juan Pablo II viene de ganar 3 a 1 a Universitario de Deportes en Andahuaylas y está situado en el sexto puesto con 10 unidades.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Chankas EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026? (Foto: Liga 1)

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Chankas EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Juan Pablo II vs Chankas EN VIVO por el partido de la fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Juan Pablo II vs Chankas EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:15 p.m.

Venezuela: 16:15 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:15 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Juan Pablo II vs Chankas EN VIVO por la fecha 7 de la Liga 1 2026