Este sábado 25 de julio, Juan Pablo II y Cienciano se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Juan Pablo II llega motivado tras rescatar un empate en su debut y con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la zona baja. Enfrente estará Cienciano, que buscará recuperarse luego de dos derrotas consecutivas entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Sigue todos los detalles de este emocionante compromiso, incluyendo el horario, el canal de transmisión y más,

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Cienciano por el Torneo Clausura de Liga 1?

El partido está programado para el sábado 25 de julio en el Complejo Deportivo de Chongoyape.

¿A qué hora juega Juan Pablo II vs Cienciano por el Torneo Clausura de Liga 1?

Para no perderte el partido, te compartimos los horarios del esperado encuentro.

Perú, Colombia, Ecuador: 15:15 p.m.

15:15 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 16:15 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 16:15 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 17:15 p.m.

¿Dónde ver el partido Juan Pablo II vs Cienciano por el Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO?

El duelo entre Juan Pablo II y Cienciano será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal L1 Max y L1 Play.