Este viernes, Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos se enfrentan EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado a las 3:00 p.m. (hora Perú) y se jugará en el CD Juan Pablo II College(Chongoyape). Ambos equipos luchan por la permanencia en la liga peruana de primera división. Juan Pablo II viene de perder 1-0 contra Los Chankas, mientras que Comerciantes Unidos llega de vencer por el mismo marcador a Alianza Atlético. ¿Dónde ver Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.