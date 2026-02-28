Este domingo 1 de marzo a las 3:30 p.m. (horario de Perú), Juan Pablo II se verá cara a cara con Cusco FC para disputar la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El partido se jugará en el Complejo deportivo Juan Pablo II. A estas alturas del torneo Apertura, Juan Pablo II ha acumulado 4 puntos y se encuentra en los últimos puestos de la tabla, mientras Cusco se ubica 3 puestos más arriba pero con la misma puntuación acumulada.

Sigue de cerca el partido, incidencias y detalles de su emisión. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.