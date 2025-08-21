Juan Pablo II vs. Cusco FC se miden este viernes EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape) a las 3:15 p.m. hora Perú. Juan Pablo II viene de empatar 0-0 con UTC, mientras que el elenco dorado llega de ganarle 1-0 a Alianza Atlético. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.