Este lunes 13 de octubre a las 3:15 p.m., Deportivo Garcilaso se enfrenta a Juan Pablo II por la fecha 14 del de la . El partido se jugará en el Estadio Complejo Juan Pablo Segundo ubicado en Lambayeque. Antes de enfrentarse por la jornada 14, Garcilaso se ubica en el puesto 7 de la tabla con 18 puntos acumulados, mientras su rival Juan Pablo II se posiciona en el escalón 16 con 11 puntos acumulados. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 en vivo? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 14 del torneo Clausura.

