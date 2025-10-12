Este lunes 13 de octubre a las 3:15 p.m., Deportivo Garcilaso se enfrenta a Juan Pablo II por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Complejo Juan Pablo Segundo ubicado en Lambayeque. Antes de enfrentarse por la jornada 14, Garcilaso se ubica en el puesto 7 de la tabla con 18 puntos acumulados, mientras su rival Juan Pablo II se posiciona en el escalón 16 con 11 puntos acumulados. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 en vivo? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 14 del torneo Clausura.