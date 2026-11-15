Este domingo 15 de noviembre, Juan Pablo II enfrentará a Deportivo Garcilaso por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Juan Pablo II llega a este encuentro tras una derrota frente a Melgar (2-1). Mientras tanto, Deportivo Garcilaso empató (0-0) con Comerciantes Unidos. Revisa aquí la previa, el horario y detalles de la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso se juega este domingo 15 de noviembre en el Estadio Complejo Juan Pablo II en Chongoyape.

Francisco Arancibia. (Foto: Deportivo Garcilaso)

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:15 p.m

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

La transmisión del partido de Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.