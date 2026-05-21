Juan Pablo II y Melgar miden fuerzas este viernes 22 de mayo por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el CD Juan Pablo II College, ubicado en Lambayeque. Sigue el encuentro por la penúltima fecha del torneo y el intento de ambos equipos por llevarse los puntos de la jornada. Consulta detalles del partido: horario, canal y más de la transmisión de la liga profesional de fútbol peruano.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Juan Pablo II por la fecha 16 del Torneo Apertura?

El partido de Juan Pablo II vs Melgar está programado para el viernes 22 de mayo en el CD Juan Pablo II College, ubicado en Chongoyape en Lambayeque.

Juan Pablo II

¿Dónde ver Juan Pablo II vs Melgar EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido Juan Pablo II vs Melgar por la penúltima fecha del Torneo Apertura de Liga 1 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Melgar por la fecha 16 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026