Juan Pablo II vs Sport Boys EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 12 del Torneo Clausura (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Juan Pablo II vs Sport Boys EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 12 del Torneo Clausura (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Este sábado, Juan Pablo II se medirá ante Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto de Juan Pablo II llega a este compromiso tras igualar 1-1 como visitante frente a Comerciantes Unidos, mientras que Sport Boys buscará recuperarse luego de caer por 3-1 ante Alianza Atlético. Si no quieres perderte este emocionante encuentro, aquí te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido en vivo.