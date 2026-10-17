Este sábado, Juan Pablo II se medirá ante Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto de Juan Pablo II llega a este compromiso tras igualar 1-1 como visitante frente a Comerciantes Unidos, mientras que Sport Boys buscará recuperarse luego de caer por 3-1 ante Alianza Atlético. Si no quieres perderte este emocionante encuentro, aquí te contamos todos los detalles sobre el horario, el canal de transmisión y cómo ver el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Juan Pablo II vs Sport Boys en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

El partido Juan Pablo II vs Sport Boys se juega este sábado 17 de octubre en el CD Juan Pablo II College (Chongoyape).

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Sport Boys en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs Sport Boys en vivo por TV?

La transmisión del partido de Juan Pablo II vs Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.