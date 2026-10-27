Este martes, Juan Pablo II se medirá ante Sport Huancayo por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto de Chongoyape llega a este compromiso tras caer por 3-0 ante Universitario de Deportes, mientras que el ‘Rojo Matador’ viene de golear 4-1 a Alianza Atlético.

Si no quieres perderte este encuentro, te contamos todos los detalles del partido, incluidos el horario, el canal de transmisión y cómo verlo en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Juan Pablo II vs Sport Huancayo en la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

El partido Juan Pablo II vs Sport Huancayo se juega este martes 27 de octubre en el CD Juan Pablo II College (Chongoyape).

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Sport Huancayo en la fecha 14 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 16:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 17:00 p.m

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs Sport Huancay en vivo por TV?

La transmisión del partido de Juan Pablo II vs Sport Huancay por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.