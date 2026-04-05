No te pierdas los partidos de la Liga 1 2026. El torneo continúa, y esta vez, con la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Este fin de semana, Juan Pablo II y UTC se miden por una nueva jornada del torneo peruano. El duelo tendrá lugar en el Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II. Consulta en las siguientes líneas los detalles del enfrentamiento: horario, dónde ver y más.

¿Dónde ver Juan Pablo II vs UTC EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido de Juan Pablo II vs UTC, por la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá visualizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

UTC vs AUH por la Liga 1 | Foto: Liga 1

¿A qué hora juega Juan Pablo II vs UTC EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Juan Pablo II vs UTC por la fecha 9 de la Liga 1 2026