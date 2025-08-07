Juan Reynoso: ¿cuándo llega a Lima y qué se sabe del partido entre Melgar y Sporting Cristal?

El entrenador peruano Juan Reynoso volverá al fútbol peruano luego de su paso por la selección peruana y lo hará en el club donde más querido se siente: el Melgar de Arequipa. El también exfutbolista de 55 años ya tiene todo acordado con el cuadro rojinegro, que tras el anuncio de su fichaje en redes sociales, tiene planificada la llegada el técnico este viernes por la madrugada a Lima.

Juan Reynoso, que no dirige a nivel de clubes desde el 2022, cuando estuvo al mando del Cruz Azul de México, ya tiene todo planificado para su retorno al fútbol peruano. Este jueves tomará el vuelo a Lima y llegará a nuestra capital la madrugada del viernes. El entrenador permanecerá en Lima, pues el plantel de Melgar llegará este sábado para el duelo del domingo ante Sporting Cristal por la Liga 1 Te Apuesto.

Reynoso permanecerá en la capital para resolver temas de índole personal y el sábado acudirá al hotel de concentración del cuadro rojinegro para ser presentado de forma oficial con los jugadores y dar su primer discurso breve como entrenador del equipo arequipeño.

Posteriormente, el domingo asistirá al estadio Alberto Gallardo para presenciar el encuentro entre Melgar y Sporting Cristal. Reynoso no dirigirá y el responsable de la dirección técnica seguirá siendo por esta fecha el técnico interino Victor Balta.

Esto ya se había conversado con la administración rojinegra y fue una petición de Reynoso como parte de una planificación seria y responsable, pues no veía con buenos ojos que asuma la dirección horas antes de un partido que ya había sido trabajado por Balta durante la semana.

Juan Reynoso cuando dirigió a Melgar. Foto: GEC.

Juan Reynoso viajará a Arequipa entre lunes o martes y debería ser presentado de forma oficial en Arequipa. Su estreno como técnico será el próximo fin de semana en la UNSA ante Ayacucho FC.

Aunque Melgar ya está complicado en el acumulado, con Reynoso buscará remontar en el Clausura. Eso sí, la gran apuesta del extécnico de la selección peruana será la temporada 2026, año en el que sí podrá armar un plantel a su gusto y depurar su lista actual de jugadores pensando en pelear el título nacional.

