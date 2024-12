El exentrenador de la selección peruana e importantes clubes del fútbol peruano de la Liga 1 Te Apuesto, Juan Reynoso, aún se encuentra sin equipo, y en las últimas semanas ha asistido a varios programas deportivos.

Precisamente en el espacio mexicano ‘Hi Sports’, el estratega nacional fue consultado sobre su hinchaje en nuestro país.

“De niño era de Sporting Cristal y a los 12 llego a Alianza Lima. A los 23, en un ataque de madurez, Universitario de Deportes me ofrece una locura de dinero y me fui. Los hinchas aliancistas hasta ahorita no me lo perdonan”, contó Reynoso.

“Si hoy me dicen de quién soy en Perú: Soy de Melgar”, agregó para acabar con las especulaciones al respecto.

Como se recuerda, el entrenador de 54 años fue campeón nacional con los rojinegros en el 2015, tras superar en reñida final a Sporting Cristal.

A los celestes también le tocó dirigir, aunque sin buenos resultados. En tanbto, le tocó ganar la liga bajo el mando de Universitario en 2009.