“Está con muchas ganas” y “Tomará decisiones drásticas”: las primeras horas de Reynoso en Melgar y el proyecto 2026 para la refundación rojinegra

Luego de cinco intentos fallidos por encontrar al sucesor ideal de Néstor Lorenzo, Ricardo Bettocchi tomó una decisión que puede ser vista como un acto de desesperación o una apuesta valiente. Pasaron cinco entrenadores para esto (cuatro argentinos y un peruano), por lo que la comunicación con Juan Reynoso -más allá de desesperada o valiente- necesariamente es una apuesta por la urgencia de refundar el camerino y devolverle la identidad y competitividad a un club que se fue perdiendo en la irregularidad frente a sucesivos cambios de timón.

Reynoso, que no dirige a nivel de clubes desde el 19 de mayo del 2022, cuando el Cruz Azul mexicano anunció su salida, volverá al fútbol peruano para lidiar con el anhelo del tricampeonato de Universitario y la presión por lograr el título para Alianza Lima este 2025, aunque su rigurosa planificación ya lo lleva a pensar en el 2026, una temporada en la que sí podrá armar un plantel a su antojo y en el que la meta absoluta es el título nacional.

Pero Juan Máximo va más allá: como en su llegada en el 2014, el extécnico de la selección peruana busca aterrizar un proyecto que retome la consolidación del club como institución de gran infraestructura y con una visión centrada en las divisiones menores.

“La ventaja es que él podrá reformar al club, apuntar lo más lejos que se pueda este 2025, pero el foco está puesto en el 2026, donde podrá armar un equipo competitivo. La proyección de Juan Reynoso es centrarse en el próximo año porque llegará a un equipo armado, hoy no tendrá la posibilidad de cambiar a un extranjero, porque esa opción la utilizó en reemplazo del volante uruguayo Nicolás Quagliata en reemplazo de Facundo Castro”, advierte Daniel Rodríguez Hinojosa de Radio Contacto Sur, uno de los periodistas que más sabe y mejor información tiene sobre la cobertura diaria del cuadro rojinegro en Arequipa.

Juan Reynoso cuando dirigió a Melgar. Foto: GEC.

El plan rumbo al Gallardo

Juan Reynoso llegará a Lima la madrugada del viernes y permanecerá en la capital hasta el domingo. Al día siguiente, el sábado, el entrenador de 55 años esperará al plantel proveniente de Arequipa y les dará el encuentro en el hotel de concentración.

Ahí, Juan Reynoso tiene programada una reunión de corte informal con todo el plantel y el actual comando técnico interino liderado por el también exfutbolista Victor Balta. En breve reunión estará el administrador Ricardo Bettocchi, quien hará la presentación formal del nuevo entrenador a los jugadores, que en su mayoría ya lo conocen. Luego, el técnico abandonará la concentración.

El domingo temprano se dirigirá al estadio Alberto Gallardo, donde presenciará como espectador el duelo de Melgar frente a Sporting Cristal. Según pudo conocer este Diario, el técnico ya acordó que no dirigirá esta fecha al cuadro rojinegro por el corto tiempo entre su llegada a Lima y el partido, por lo que Victor Balta será quien dirija al cuadro rojinegro ante el equipo de Autuori.

Posteriormente, está por definirse si Reynoso viajará el lunes a primera hora a Arequipa y sea presentado a media semana. Su estreno, eso sí, está definido: será el domingo 17 de agosto ante Ayacucho FC en el estadio Monumental de la UNSA, ante la hinchada rojinegra.

“Ya se venía bosquejando la llegada de Juan Reynoso, sin embargo había una posibilidad de que llegue a un equipo de la liga mexicana. Él ya había expresado su deseo de volver a Melgar”, nos cuenta el periodista Daniel Rodríguez desde Arequipa.

Según pudo conocer Deporte Total, Pablo Zegarra será su asistente Técnico, Martín Correa será el preparador físico y el analista de video será Rosalio Díaz. Queda pendiente definir el nombre de su segundo asistente.

Juan Reynoso fue campeón con Melgar en el 2015. | Foto: Fernando Sangama/GEC / FERNANDO SANGAMA

El efecto Reynoso

“Su retorno es positivo porque tiene algo más allá que la parte deportiva, él es un referente de la institución porque el proyecto Melgar inició con Juan Máximo Reynoso en el 2014. La directiva la ofreció al técnico que establezca las bases del proyecto deportivo, sentó lo que hoy se conoce como el manual de estilo”, agrega el colega Rodríguez.

Reynoso llega con un acuerdo inicial de año y medio, hasta diciembre del 2026. La directiva buscará que en lo que resta del Clausura 2025 se consolide un equipo base pensando en el próximo año. Para eso, el perfil de Juan Reynoso es el ideal. “La relación con el hincha es muy buena, hay un nivel de estima muy alto porque su paso fue exitoso. Ahora lo que necesita Melgar es un técnico del nivel de experiencia de Reynoso, un técnico que pueda tomar decisiones drásticas”, afirma Rodríguez.

El carácter de Reynoso es clave para dos cosas: reordenar la casa hacia adentro y soportar las tormentas (dígase críticas) desde afuera. En un escenario de reestructuración entonces, el técnico nacional resulta ideal. A esto se sumará como soporte clave su buena relación y su afecto con el hincha local, el para aguas que le permitirá trabajar en un marco de confianza.

La vuelta luego de la selección

“La resistencia viene por parte de la prensa, por cuestiones de hace 20 años, 15 años y no por cuestiones actuales”, advierte Rubén Marrufo, periodista deportivo de larga trayectoria y amigo personal de Juan Reynoso al ser consultado sobre el retorno del entrenador al medio local y su repercusión luego de su paso por la selección peruana.

Juan Reynoso es uno de los entrenadores peruanos más exitosos a nivel internacional. Fue campeón de la Liga MX 2021 con Cruz Azul y en agosto del 2022 fue anunciado como nuevo entrenador de la selección peruana en reemplazo de Ricardo Gareca.

Como entrenador de la Bicolor disputó seis partidos en las Eliminatorias 2026 y sumó solo dos puntos de 18 posibles producto de dos empates. En diciembre del 2023, con 14 partidos (8 amistosos), dejó la selección.

Títulos con Melgar

Torneo Año Torneo Clausura 2015 Título Nacional 2015

“Lo que sí soy consciente es que (Juan) está con muchas ganas de trabajar, y precisamente esas ganas de trabajar lo va a volcar en hacerlo de la mejor manera”, agrega Marrufo, quien fue jefe de prensa de la Bicolor durante la etapa de Reynoso.

“Él tiene un perfil de trabajo, la gente lo conoce y es lo que siempre lo ha llevado al éxito, estar en los mínimos detalles, estar en el día a día, esas cosas”, sentencia. “Felizmente que en Melgar se va a encontrar con gente que ya trabajó, ya lo conoce y sabe de su exigencia”, advierte.

Sobre el proyecto Reynoso y su mirada a largo plazo, Marrufo cuenta una escena reveladora y que pinta en cuerpo entero el pensamiento Reynoso. “Lo que te puedo decir, porque lo he conversado con él, es que en el 2016, después del subcampeonato con Melgar, cuando negocia su renovación más que poner más ceros en las cifras como cualquier técnico común y corriente, él lo que puso como condición fue hacer un trabajo serio en divisiones menores y dar el salto de calidad con un complejo deportivo, cosa que ya con el tiempo Melgar lo ha llegado a realizar. Para él siempre la prioridad son los proyectos serios y lo que deja”, sentencia Marrufo.

¿Hay una especie de revancha? “Con Melgar no hay nada de revancha, tal vez lo que pudiera ser es superar las campañas 2014-2017, donde no se pudo concretar el bicampeonato por un arbitraje de Victor Hugo Carrillo en Arequipa, digamos que la revancha en Melgar sería concretar el bicampeonato en Melgar”, culmina.

Por lo pronto, además de la conformación de un mejor plantel y perfilar una idea de juego que respete el manual que él mismo construyó hace algunos años, otro de los retos de Reynoso en Melgar es afianzar el trabajo en menores y con ello la venta de jugadores. Solo este año el cuadro rojinegro tuvo dos ventas por encima del millón de euros con Jefferson Cáceres y Kenji Cabrera. La meta es que el modelo de negocio de exportación siga creciendo.

