"Está con muchas ganas" y "Tomará decisiones drásticas": las primeras horas de Reynoso en Melgar y el proyecto 2026 para la refundación rojinegra
“Está con muchas ganas” y “Tomará decisiones drásticas”: las primeras horas de Reynoso en Melgar y el proyecto 2026 para la refundación rojinegra

“Está con muchas ganas” y “Tomará decisiones drásticas”: las primeras horas de Reynoso en Melgar y el proyecto 2026 para la refundación rojinegra

Como todo obsesivo con su trabajo, Juan Máximo ya tiene planificado cada desplazamiento suyo desde que pise el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la madrugada de este viernes. No le dicen “El Ajedrecista” solo por su carácter meticuloso y detallista a la hora de tomar una decisión táctica como entrenador. Reynoso es también un perfeccionista en el día a día. Hoy deberían girarle los pasajes de avión y tras una rutina milimétricamente ya detallada, desayunará muy temprano el domingo para dirigirse al estadio Alberto Gallardo y ver a su nuevo equipo, Melgar, desde la tribuna frente a Sporting Cristal. ¿Qué más hará Juan Reynoso en su retorno al fútbol peruano luego de su paso por la selección peruana? Planificar.

