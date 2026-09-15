Por Redacción EC

Juan Reynoso tiene nuevo desafío en el fútbol mexicano. El entrenador peruano fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Necaxa para lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El estratega de 56 años vuelve a un campeonato que conoce muy bien y tendrá como principal objetivo levantar el rendimiento de los Rayos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.