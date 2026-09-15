Juan Reynoso tiene nuevo desafío en el fútbol mexicano. El entrenador peruano fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Necaxa para lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El estratega de 56 años vuelve a un campeonato que conoce muy bien y tendrá como principal objetivo levantar el rendimiento de los Rayos.

El ‘Cabezón’ llega al banquillo del conjunto de Aguascalientes luego de la salida del uruguayo Martín Varini, quien fue destituido debido a los malos resultados obtenidos en las últimas jornadas. Reynoso firmó un vínculo con Necaxa hasta diciembre de 2027.

Juan Reynoso y el reto de levantar al Necaxa

El panorama que encuentra Reynoso no es sencillo. Los Rayos ocupan actualmente el decimotercer puesto de la tabla general con ocho puntos y acumulan una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Por ello, una de las primeras tareas del técnico peruano será recuperar la confianza del plantel y comenzar a sumar puntos para escalar posiciones en el campeonato mexicano.

Reynoso contará en su cuerpo técnico con Enrique Meza, Pablo Zegarra, Mario Mendaña y Rosalío Díaz, quienes lo acompañarán en esta nueva etapa al frente del cuadro de Aguascalientes.

Necaxa, un club especial para Juan Reynoso

El regreso a Necaxa tiene además un significado especial para el entrenador peruano. Fue precisamente con los Rayos donde Reynoso puso punto final a su carrera como futbolista profesional a finales de 2004.

Posteriormente, el exdefensor continuó ligado a la institución y dio sus primeros pasos como auxiliar técnico, antes de iniciar su trayectoria como entrenador principal.

Ahora, más de dos décadas después de su retiro como jugador, Reynoso vuelve al club, pero esta vez para asumir la responsabilidad de dirigir al primer equipo.

¿Cuándo debuta Juan Reynoso con Necaxa?

El estreno de Reynoso en el banquillo de Necaxa está previsto para el sábado 19 de septiembre de 2026, cuando los Rayos visiten al Atlético de San Luis por la novena jornada del Apertura de la Liga MX.

El partido marcará el inicio de una nueva etapa para el técnico peruano, quien buscará revertir la situación del equipo y devolverlo a la pelea por los primeros lugares.

Juan Reynoso vuelve a la Liga MX

El entrenador peruano regresa al fútbol mexicano después de dirigir a Cruz Azul, club con el que consiguió el título de la Liga MX en 2021, además de sus experiencias en Puebla y en la selección peruana.

Su llegada al Necaxa representa así una nueva oportunidad para Reynoso en el fútbol mexicano, donde buscará repetir los buenos resultados que consiguió durante su etapa al frente de Cruz Azul.