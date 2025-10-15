El entrenador de FBC Melgar fue muy autocrítico, pese a la victoria sobre Alianza Universidad el último martes.
Redacción EC
alcanzó una importante victoria de 2-1 sobre Alianza Universidad en Arequipa, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, pero no dejó del todo a .

El entrenador rojinegro fue muy crítico con el rendimiento de sus dirigidos que alcanzaron una importante ventaja en el marcador, pero que con el pasar de los minutos perdieron el control de juego.

“Es un partido que debimos haber ganado con mucha diferencia, pero por errores propios y malas decisiones no lo hicimos. Seguramente, al revisar, nos quedará claro que si queremos aspirar a lo máximo, lo de hoy no se debe repetir”, dijo Reynoso.

“En el primer tiempo no iba a ser un escándalo si hacíamos uno o dos goles más, pero en el segundo tiempo, más allá de que ellos mejoraron, abusamos de hacer cosas que no habíamos entrenado”, añadió.

Con este triunfo, los arequipeños escalan hasta el tercer lugar de la tabla del Clausura con 21 puntos, solo por detrás de Cusco FC (23) y Universitario de Deportes (30).

