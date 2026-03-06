El técnico de FBC Melgar, Juan Reynoso, analizó la eliminación de su equipo frente a Cienciano por la fase previa de la Copa Sudamericana, y señaló que ahora deberán pasar la página para concentrarse en lo que viene en la Liga 1. El entrenador lamentó lo ocurrido, pero aseguró que el plantel debe levantarse rápidamente para afrontar el torneo local.

Reynoso explicó que el equipo no mostró su mejor versión durante el encuentro y reconoció que tomaron malas decisiones en el inicio del partido. “Veníamos con la ilusión de plantear el partido como se jugó en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo tomamos malas decisiones”, comentó el estratega.

El técnico también consideró que el rival no generó demasiadas ocasiones claras de gol, pese a la presión del público. “No recuerdo una jugada importante que haya sacado Carlos Cáceda”, señaló, al tiempo que indicó que por momentos la emoción de la gente generó una percepción distinta del trámite del partido.

Además, Reynoso respaldó a Bernardo Cuesta tras fallar en la tanda de penales y destacó su importancia dentro del plantel. “Es nuestro capitán, nuestro líder. Lastimosamente hoy le tocó perder el penal”, expresó el entrenador.

Finalmente, el DT rojinegro dejó claro que el equipo debe recuperarse anímicamente para lo que viene. “Nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local”, concluyó Reynoso, pensando ya en los próximos retos de Melgar en la Liga1.