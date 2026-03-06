Por Redacción EC

El técnico de FBC Melgar, Juan Reynoso, analizó la eliminación de su equipo frente a Cienciano por la fase previa de la Copa Sudamericana, y señaló que ahora deberán pasar la página para concentrarse en lo que viene en la Liga 1. El entrenador lamentó lo ocurrido, pero aseguró que el plantel debe levantarse rápidamente para afrontar el torneo local.

