Juan Reynoso, entrenador de Melgar, explicó públicamente los motivos detrás de la reciente incorporación del delantero Jeriel De Santis de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. En conferencia de prensa, el técnico dejó claro que la llegada del atacante no fue casualidad, sino un movimiento estratégico planificado por él mismo: “Es una contratación pedida por mi persona”, afirmó el ‘Cabezón’, enfatizando que investigó a fondo al jugador antes de decidir su fichaje.

Reynoso reconoció que existen voces con dudas sobre De Santis, pero defendió su decisión con argumentos sobre el rendimiento del jugador en la temporada anterior. “Lo que nos avala son los hechos… sus números este último año han sido muy buenos, casi en 35 partidos ha hecho 14 goles y de acuerdo a los minutos que ha jugado es un porcentaje alto de goles”, señaló el entrenador, destacando no solo sus estadísticas sino también su predisposición para competir y crecer dentro del plantel.

Además, el estratega rojinegro detalló cómo ve al atacante dentro del campo y qué puede aportar tácticamente al equipo. “Lo veo más en punta, es un jugador de distintas características a los que tenemos hoy en el plantel, pivotea, aguanta bien y se mueve muy bien entre líneas”, explicó Reynoso, subrayando que De Santis puede aportar en varias facetas del juego ofensivo y contribuir a elevar la competitividad interna del plantel.

Finalmente, el técnico peruano también reflexionó sobre la situación personal del jugador y sus expectativas para el próximo año. “Está con ese ánimo de demostrar y que lo que pasó en su club anterior en Perú no sea una sombra sino una motivación y un reto en un nuevo club con aspiraciones similares”, comentó, apostando por la mejor versión de De Santis en Arequipa y su adaptación al proyecto del equipo para el 2026.