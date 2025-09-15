El entrenador de FBC Melgar destacó que a su equipo le faltó oficio y los cremas impusieron condiciones.
Redacción EC
Universitario de Deportes alcanzó un vital triunfo en Arequipa ante y el entrenador rojinegro, , compartió su análisis de la derrota y el presente del club rojinegro.

“Veo al club en general aburguesado. Estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia de qué nos está faltando. Los muchachos no me van a dejar mentir de que la exigencia es a tope porque me acostumbré a ganar y no solo a ganar, a golear acá. El club necesita hacer una diferencia de local”, dijo en declaraciones a la prensa.

“De repente el hecho de hacer el gol, tan rápido, tan fácil, como una jugada de entrenamiento, nos soprendió a todos. De ahí en más, poco a poco, la ‘U’ se fue imponiendo en los duelos individuales, a nosotros nos faltó oficio, es mérito de ellos”, agregó Reynoso.

En esa línea, también remarcó que “no hay que volverse loco”, pues tienen una hoja de ruta, y hay que respetarla.

El próximo encuentro de FBC Melgar será el jueves 18 de setiembre en Cusco ante Deportivo Garcilaso.

