El nuevo entrenador de Melgar estuvo presente en la derrota ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.
Redacción EC
El flamante entrenador del FBC Melgar, , no dirigió el último domingo, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la , pero presenció el encuentro ante Sporting Cristal desde las tribunas.

Antes de viajar hacia Arequipa para tomar las riendas del plantel, el también exseleccionador nacional valoró lo hecho por el equipo en el estadio Alberto Gallardo.

“Vimos un esfuerzo muy grande de los chicos, creo que hemos dado un pasito adelante. Una vez que empecemos a trabajar, seguro las cosas cambiarán”, dijo.

Con solitario gol del mediocampista Ian Wisdom, Sporting Cristal se quedó con la victoria y mantiene se ubica en el primer lugar del campeonato.

En la próxima jornada, el club arequipeño recibirá a Ayacucho FC el domingo 17 de agosto desde las 3:00 p.m..

