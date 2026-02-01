Juan Reynoso, técnico de Melgar expresó su opinión sobre las deudas que 1190 tiene con el club rojinegro por el tema de los derechos de TV. (Foto: Melgar)
Redacción EC
, técnico de , rompió el silencio para referirse a un tema importante: los derechos de televisión. Como se sabe, 1190 mantiene una deuda con el ‘Dominó’ por los pagos del 2023 y los 500 mil dólares de infraestructura. Y si bien la empresa se comprometió a pagar, es un problema que todavía no se ha resuelto.

En conferencia de prensa, el ‘Cabezón’ habló sobre la medida impuesta por los clubes de no dejar pasar a las cámaras de 1190 para la transmisión de los partidos. Asimismo, espera que eso pueda exigir el cumplimiento de lo establecido en el contrato.

Juan Reynoso en FBC Melgar 2-0 a Cienciano en la primera fecha de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)
“Ojalá se mejore, porque diera la impresión de que los clubes tienen que apretar o tenemos que llegar a sus situaciones límites para que esto mejore y para que todo fluya como corresponde. Creo que no es lo ideal, pero es un buen punto de partida”, sostuvo el DT.

De igual manera, Reynoso aguarda que el resto de clubes de la Liga 1 se solidarice con Melgar, pues hay equipos que son los más afectados por el retraso de pagos de parte de la empresa televisora.

“Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario, porque esto no había pasado hace años, de que te deban o tener un equipo con dos, tres meses sin pagar, y en esa parte felicitar a Jader (Rizqallah) y a la gente del club que a pesar que tienen bastante tiempo sin cobrar, a los chicos y a nosotros no nos ha faltado nunca una mensualidad”, expresó.

