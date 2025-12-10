En los minutos finales del Sporting Cristal vs. Cusco FC, Juan Tévez tuvo una increíble ocasión para marcar el 1-1; sin embargo, su remate pasó cerca del arco de Diego Enríquez y solo fue un susto para los celestes. Todo sucedió luego de un error de Jesús Pretell, quien dio un pase hacia atrás y habilitó al delantero rival. Cuando estaba cara a cara con el arquero, Tévez remató de zurda y la pelota pasó cerca del primer palo. Pudo ser la igualdad para los ‘guerreros dorados’.

