Por Redacción EC

La llegada del traerá importantes novedades para , el programa deportivo digital de Depor y El Comercio. Desde este jueves 11 de junio, coincidiendo con el inicio de la Copa del Mundo, el espacio estrenará nuevo horario y renovará oficialmente su mesa de conducción. El programa se emitirá de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 de la mañana a través de YouTube. Además, la periodista Carolina Salvatore se suma al equipo principal del streaming deportivo.

Salvatore compartirá conducción junto a los exseleccionados peruanos Diego Penny y José Carvallo, quienes continuarán analizando la actualidad del fútbol peruano e internacional durante la cita mundialista.

El cambio también marca la nueva misión de Fernanda Huapaya. La periodista asumirá la función como enviada especial de El Comercio y Depor para la cobertura del Mundial 2026 y se conectará a diario con el programa.

La incorporación de Carolina Salvatore responde a su amplia experiencia en televisión y plataformas digitales deportivas. La periodista, de nacionalidad argentina e italiana, ha desarrollado gran parte de su carrera en el Perú trabajando en espacios ligados al análisis futbolístico.

Además de su paso por GOLPERÚ, entre 2024 y 2025 condujo “De Taquito”, el programa de entrevistas deportivas de El Comercio. Su perfil profesional también incluye estudios especializados en periodismo, psicología deportiva y media training, consolidándola como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo digital actual.

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