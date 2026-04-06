Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima el pasado sábado 4 de abril por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Y una de las polémicas de la noche la protagonizó Luis Advíncula.

El lateral vio la tarjeta roja a los 40 segundos del pitazo inicial por una fuerte entrada sobre Jairo Concha. No obstante, el árbitro Jordi Espinoza cambió de parecer tras revisar las imágenes del VAR. El ‘Rayo’ solo fue amonestado.

En la tercera entrega de ‘Jugamos en Corto’, la mesa debatió sobre la expulsión de Advíncula. ¿Debió irse a los camerinos a solo segundos de iniciado el encuentro?

“La infracción fue rápida, a los 40 segundos. Nosotros venimos del fútbol antiguo, sin VAR, me gusta la fricción. Vemos otras tomas y ahí se ve la falta. Si era roja no pasaba nada”, apuntó Carvallo, exportero ‘crema’.

“Para mi forma de ver el fútbol, una amarilla también estaba bien”, agregó el José Carvallo.

Con el triunfo en el Estadio Monumental, los dirigidos por Javier Rabanal se mantienen en cuarto lugar, a cinco puntos del líder Los Chankas.