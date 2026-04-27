El programa “Juego en Corto” regresa este lunes 27 de abril con una edición centrada en el análisis de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1, con la derrota de Universitario de Deportes en el Monumental y el triunfo de Alianza Lima en Trujillo, y lo que viene para los equipos peruanos en la Copa Libertadores.

El espacio, conducido por Fernanda Huapaya junto a José Carvallo y Diego Penny, busca desmenuzar lo hecho más allá del resultado, con opiniones y lecturas clave para los hinchas.

El programa se emite a través de YouTube y se consolida como una propuesta digital que combina análisis, información y entretenimiento, acercando el fútbol local a la audiencia con un estilo directo y dinámico.

“Juego en Corto” se caracteriza por un formato de conversación ágil, donde se combinará el olfato periodístico y el trabajo de campo de Fernanda Huapaya con la experiencia de vestuario que aportan José Carvallo y Diego Penny tras su paso por la selección peruana y clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Además, uno de los principales atractivos del programa serán las entrevistas exclusivas con figuras del ámbito deportivo, lo que promete enriquecer cada emisión con contenido de valor.

Por ello, “Juego en Corto” se perfila como una propuesta recomendable para los amantes del fútbol que buscan información, análisis y cercanía con protagonistas del deporte.